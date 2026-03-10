Ostuni, 49enne denunciato per tentato furto: disposto foglio di via obbligatorio

OSTUNI - Il, ha disposto la misura di prevenzione dele divieto di ritorno nel comune di Ostuni per tre anni nei confronti di un cittadino italiano di 49 anni, originario della provincia di Taranto e con precedenti di polizia.

Il provvedimento segue un intervento della Polizia di Stato, squadra Volante del Commissariato di Ostuni, avvenuto il pomeriggio del 6 marzo 2026 in una struttura ricettiva lungo il litorale ostunese.

Secondo quanto ricostruito, una guardia giurata, durante un controllo di routine, ha udito rumori sospetti provenienti dall’edificio e ha notato uscire un uomo con indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche ricoperte di polvere. Gli agenti intervenuti hanno scoperto al primo piano un cumulo di rubinetteria, tubazioni e accessori per il bagno, verosimilmente rimossi poco prima.

Durante la perquisizione personale e del veicolo dell’uomo, è stata trovata una cassetta metallica con attrezzi da lavoro e un coltello a serramanico di circa 20 centimetri, oggetti successivamente sequestrati.

Il 49enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

A seguito degli accertamenti, il Questore ha disposto il rimpatrio nel comune di residenza e il divieto di ritorno a Ostuni per tre anni, misura di prevenzione volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, fino a sentenza definitiva, l’indagato è da ritenersi innocente.