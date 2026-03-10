Al Bp Lab la musica del duo American Blues Collective per il Dopolaboro

BARI - Giovedì 12 marzo, negli spazi di BP Lab a Bari, all’interno del format “Dopolaboro”, si terrà il concerto dell’American Blues Collective, duo composto da Lorenzo Melchiorre e Julian Laurence. Un progetto musicale che attraversa gli Stati Uniti — da Chicago e l’Illinois fino al Texas e alla California — per approdare a Bari con un’esperienza sonora autenticamente americana. Melchiorre, alla chitarra e alla voce, e Laurence, nativo americano, al pianoforte, alla tromba e alla voce, interpretano il cuore pulsante del soul statunitense, omaggiando giganti come Miles Davis, Ray Charles, Stevie Wonder, Elvis Presley, Johnny Cash e molti altri. Il loro sound è un viaggio tra Rhythm & Blues, Rock, Soul, Country Blues e Jazz, arricchito da un tocco di autentico genio ritmico americano, maturato nel corso degli anni e degli studi compiuti negli Stati Uniti.“Gli American Blues Collective nascono da una passione comune nei confronti del Blues – ha commentato Lorenzo Melchiorre -. La presenza di Julian, nato a Los Angeles e formatosi musicalmente in varie città degli Usa, conferisce uno stile caratteristico alla nostra musica. Reinterpretiamo i classici con un tocco di modernità allegro e vivace”.Il background di Laurence è esaltato dall’eccletticità del chitarrista pugliese, il quale fonde sonorità rock, jazz e folk con testi intensi e narrativi.L’esibizione sarà un’immersione nel cuore pulsante della musica statunitense, un dialogo vivo tra tradizione e modernità, con arrangiamenti dinamici, improvvisazioni e contaminazioni stilistiche. A completare la proposta del “Dopolaboro” è la proposta del food, che evidenzierà quello che viene proposto quotidianamente nel laboratorio di Bar Project, ovvero una raffinata selezione di cocktail e cucina etnica dal mondo, proposta da chef di nazioni quali Brasile, Afghanistan, India e Kenya.: 375685533520.30