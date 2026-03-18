Bari, i numeri positivi dell’ottava edizione di Splash



BARI - Con gli ultimi appuntamenti nella città di Bari sabato 14 marzo si è conclusa l’ottava edizione di "Splash Hospitality Expo", manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, promossa da Bar Project. - Con gli ultimi appuntamenti nella città di Bari sabato 14 marzo si è conclusa l’ottava edizione di "Splash Hospitality Expo", manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, promossa da Bar Project.





La manifestazione si è svolta all’interno di Levante Prof, una delle più importanti fiere B2B italiane dedicate al mondo Ho.Re.Ca., con cui Bar Project ha costruito negli anni una partnership solida e strategica. In questo contesto, Splash si è confermata un punto di riferimento per l’intera filiera del bar e della ristorazione. Su una superficie espositiva di 3.000 metri quadrati ha riunito oltre 300 brand, articolati in 7 aree tematiche – Spirits, Beer, Wine, Coffee, Low & No Alcohol, Digital & Innovation, Smart Food – a cui si sono aggiunte sezioni specializzate dedicate a birrifici artigianali, distillerie, prodotti no/low alcohol, smart food e ai produttori di olio e vino. Nel corso delle giornate si sono svolte 25 tra masterclass e talk e si sono disputate quattro competizioni: il Tassoni Mocktail Competition Tour, la Limoncello Lab Cocktail Competition, la Luxardo Road to BCB 2026 – Splash Competition e la Pizza al Padellino & Cocktail Competition. L’affluenza ha registrato un risultato significativo, con 35.000 visitatori e un incremento del 5% rispetto all’edizione precedente.





Splash ha proposto anche una serie di attività ed eventi diffusi nella città di Bari, un nuovo format che ha coinvolto i locali partner trasformando il territorio in un grande circuito urbano dedicato al mondo del beverage. Per alcuni giorni cocktail bar, ristoranti, lounge e spazi culturali selezionati sono diventati il cuore di un programma articolato fatto di degustazioni, guest shift, masterclass, performance e presentazioni di prodotto, creando un dialogo diretto tra professionisti, brand e pubblico. L’iniziativa ha generato un movimento vivace e capillare: più di cinquanta eventi distribuiti in quarantacinque locali e oltre 1.500 clienti coinvolti nelle attività, con un indotto significativo per l’intero comparto. Un’estensione naturale della manifestazione in Fiera che ha permesso di portare l’esperienza Splash fuori dai padiglioni, dentro la città e tra le persone, rafforzando la relazione con la comunità e valorizzando la rete dei locali che animano quotidianamente la scena del beverage barese.





Splash ha proposto anche un appuntamento esclusivo dedicato a espositori, ospiti e addetti ai lavori: il "Fuori Splash" organizzato negli spazi di Spazio Murat, in piazza del Ferrarese a Bari. L’evento, pensato come momento di networking e celebrazione, ha accolto complessivamente mille invitati speciali, suddivisi in due turni da cinquecento persone ciascuno, tra apericena e dopo cena. La serata si è sviluppata tra degustazioni, incontri informali e la live music dell’unica band composta interamente da bartender, trasformando Spazio Murat in un luogo di relazione e convivialità che ha esteso l’esperienza della manifestazione oltre i padiglioni fieristici.





"Siamo pienamente soddisfatti di come si sia svolta questa edizione – ha affermato Claudio Lepore, founder di BarProject –. Siamo riusciti a proporre una parte espositiva solida, a offrire appuntamenti formativi capaci di dare nuovo slancio allo sviluppo del settore e a organizzare iniziative che hanno abbracciato l’intera città".