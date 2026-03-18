Capitale Italiana della Cultura 2028: dichiarazioni di Decaro e Miglietta

BARI - Questa mattina, a Roma, laha annunciato che la città diè la Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta hanno voluto esprimere apprezzamento per il percorso compiuto dalla città di Gravina in Puglia, che con il dossier Radici al futuro si è classificata tra le dieci finaliste.

Secondo Decaro, “Il mancato riconoscimento di Capitale italiana della cultura non toglie nulla allo straordinario lavoro realizzato dal Comune di Gravina e dall’intera comunità murgiana. La Regione Puglia sarà al fianco di Gravina e delle comunità murgiane per costruire insieme il percorso che ci porterà a celebrare il 2027 come anno di Gravina Capitale pugliese della Cultura.”

L’assessora Miglietta ha aggiunto che “La città di Gravina e la sua comunità devono guardare con orgoglio al lavoro realizzato: quella di oggi non è una sconfitta ma l’inizio di un nuovo cammino. Le proposte del dossier rappresentano un patrimonio comune che dovrà continuare a guidare la trasformazione e lo sviluppo culturale del territorio. Gravina sarà la Capitale della Cultura di Puglia del 2027.”

Miglietta ha sottolineato inoltre il rammarico per le candidature del Sud: “Dalla sua istituzione a oggi, nonostante la partecipazione costante, le città del Sud sono state premiate solo tre volte, nonostante investimenti significativi nella costruzione di proposte culturali di qualità.”