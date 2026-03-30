Bari, il Castello Svevo torna al XIII secolo con “I due Re”

BARI - Il Castello Svevo di Bari si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico di rievocazione storica domenica 3 maggio, con l’evento “I due Re”, dedicato al XIII secolo e al passaggio tra dominazione sveva e angioina.

L’iniziativa, organizzata dalla Compagnia d’Arme Stratos e da Slowtravels.it, in collaborazione con la Direzione del Castello e le associazioni Antiquae Artis e Torre Normanna, proporrà un’esperienza immersiva gratuita aperta alla città e ai turisti, con l’obiettivo di raccontare la vita quotidiana medievale attraverso ricostruzioni storiche, attività didattiche e momenti divulgativi.

Il percorso narrativo sarà incentrato sul confronto simbolico tra due grandi protagonisti del Medioevo europeo: da un lato gli Svevi legati alla figura di Federico II di Svevia, dall’altro gli Angioini rappresentati da Carlo I d'Angiò.

I visitatori potranno entrare in contatto con ricostruttori in abiti storici che illustreranno aspetti della quotidianità medievale come alimentazione, artigianato, giochi, cultura materiale e tecniche di combattimento.

Sono previsti due percorsi guidati basati su un vero e proprio “spaesamento temporale”: un accompagnatore in abiti moderni introdurrà i partecipanti all’ingresso del castello, per poi lasciare spazio a una guida in costume d’epoca che li accompagnerà in un viaggio immersivo nel XIII secolo.

La manifestazione rientra nel circuito del CERS Italia, Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, ed è sostenuta da un bando della Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia per il biennio 2025-2026.