L’apoteosi della giustizia e delle lettere: l’Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo insignito del Premio Mondiale 'La Spada Divina'



BARLETTA – COSTARICA​ - In una data destinata a rimanere scolpita negli annali della diplomazia culturale e della letteratura universale, l’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense ha solennemente conferito all’Ambasciatore Cav. Dott. Antonio Cirillo l’altissimo e rarissimo riconoscimento mondiale: "La Spada Divina". ​ - In una data destinata a rimanere scolpita negli annali della diplomazia culturale e della letteratura universale, l’Accademia Mondiale di Letteratura Moderna Costarricense ha solennemente conferito all’altissimo e rarissimo riconoscimento mondiale: "La Spada Divina".





​Questo tributo, riservato alle personalità che si sono distinte per l'eccezionale levatura morale e l'impatto trasformativo delle proprie opere, consacra l’Ambasciatore Cirillo nell’Olimpo dei grandi pensatori contemporanei. La "Spada Divina" rappresenta l’investitura di un custode della verità, un simbolo araldico di giustizia superiore che protegge la dignità dello spirito umano.





Un profilo di eccellenza: curriculum e impegno civile





Il conferimento odierno corona una carriera di inestimabile valore, caratterizzata da un impegno poliedrico e costante, che ha reso il Cav. Dott. Antonio Cirillo un’icona internazionale di pace e cultura:

- MISSIONE DIPLOMATICA GLOBALE: Investito del titolo di Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale dall’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori, il Dott. Cirillo opera instancabilmente come ponte ideale tra i continenti, promuovendo il dialogo e la bellezza come strumenti di armonia tra i popoli.

- ALTE ONORIFICENZE E MAGISTERO ACCADEMICO: Già insignito del prestigioso Premio Mondiale Nelson Mandela, il Dott. Cirillo ricopre l'illustre carica di Senatore Accademico, distinguendosi per l'alto valore della sua produzione intellettuale e la sua dedizione alla diffusione del sapere nei più esclusivi consessi mondiali.

- BALUARDO CONTRO LA VIOLENZA: In qualità di Coordinatore Provinciale della BAT per Medea ODV e attivista di primo piano per la Cattedra della Donna, il Dott. Cirillo è in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne, trasformando la sua missione sociale in atti concreti di tutela, sensibilizzazione e giustizia.

- RICONOSCIMENTO DEL TERRITORIO: Il valore del Suo operato è suggellato dal prestigioso Encomio Solenne del Sindaco, che ne riconosce l'eccellenza civile e l'onore arrecato alla propria città attraverso i successi internazionali.





​Il valore di un'icona della pace





L’Accademia Costarricense ha individuato nel Dott. Antonio Cirillo l’essenza stessa del "Giusto": colui che, armato di parola e intelletto, combatte per l’armonia tra le nazioni. Con il conferimento della "Spada Divina", l’Ambasciatore riafferma il suo impegno indissolubile nella difesa della vita e della dignità umana, secondo il suo alto monito esistenziale: "No alla Violenza, Sì alla Vita".