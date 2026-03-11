Bari, in via Sparano il “Grand Tour del Libro del Risparmio” contro lo spreco alimentare

BARI - Da oggi fino alnel centro di Bari i cittadini potranno visitare l’installazione artistica, iniziativa promossa dalla Fondazione Barilla per sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare. L’opera è allestita in, all’angolo con, e invita i passanti a riflettere sul valore del cibo e sulle buone pratiche per ridurre gli sprechi.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza di Giulio Negri, responsabile Operations della Fondazione Barilla, insieme alle assessore comunali Paola Romano (Culture) ed Elda Perlino (Clima, Transizione ecologica e Ambiente).

“Siamo felici di ospitare questa installazione artistica – ha dichiarato Paola Romano – che si inserisce nella riflessione che le amministrazioni stanno portando avanti da tempo sulla lotta allo spreco alimentare”. Secondo gli studi più recenti, infatti, lo spreco può arrivare a pesare circa 500 euro all’anno sulle famiglie italiane, considerando che quasi un terzo degli alimenti acquistati non viene consumato.

Per l’assessora Perlino combattere lo spreco significa anche promuovere sostenibilità ambientale e sociale: “Un bisogno primario come l’alimentazione deve tenere conto delle risorse finite del pianeta. La redistribuzione delle risorse è fondamentale per una vera giustizia ambientale e sociale”.

I numeri dello spreco alimentare

Secondo il rapporto Waste Watcher International – Il Caso Italia 2026, diffuso in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, in Italia si buttano in media 554 grammi di cibo a persona ogni settimana. Lungo tutta la filiera agroalimentare lo spreco supera 5 milioni di tonnellate l’anno, per un valore economico di oltre 13 miliardi di euro.

Una sfida che riguarda tutte le famiglie e che assume particolare rilievo anche nel Mezzogiorno, dove lo spreco domestico supera la media nazionale.

Un libro animato per sensibilizzare i cittadini

Pensata come un grande libro animato, l’installazione utilizza scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva per attirare l’attenzione dei passanti. Il progetto porta la firma del regista e artista visivo Virgilio Villoresi, mentre la paper art è stata realizzata da Mauro Seresini.

Il percorso accompagna i visitatori tra le pagine del volume “Libro del Risparmio – 120 azioni contro lo spreco alimentare per risparmiare dentro e fuori casa”, pubblicazione gratuita della Fondazione Barilla che ha già superato un milione e mezzo di download.

L’obiettivo è dimostrare come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano ridurre lo spreco e permettere alle famiglie di risparmiare oltre 500 euro all’anno.

Nel cuore di Bari, città profondamente legata alla cultura gastronomica mediterranea, l’iniziativa punta quindi a ricordare che il cibo non è solo una risorsa economica, ma un patrimonio culturale e ambientale da preservare.