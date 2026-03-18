Frosinone-Bari, la 31ª giornata di Serie B in diretta gratuita su DAZN
MILANO – Questa sera, mercoledì 18 marzo alle 19:00, Frosinone e Bari si sfidano al Benito Stirpe per la 31ª giornata di Serie BKT, con la partita trasmessa gratuitamente su DAZN, senza necessità di registrazione.
Il match vede due squadre con obiettivi opposti ma determinanti per la stagione: il Frosinone di mister Alvini, terzo in classifica con 59 punti, cerca il riscatto dopo il pareggio contro il Cesena e vuole consolidare il piazzamento in zona promozione diretta. Il Bari di Moreno Longo, 17° in classifica, punta a ottenere un risultato positivo in trasferta per allontanarsi dalla zona retrocessione, dopo la convincente vittoria per 4-1 contro la Reggiana.
Anche chi non è abbonato a DAZN potrà seguire la partita gratuitamente: basta collegarsi su dazn.com/home e cliccare sulla partita.
Per gli appassionati che vogliono seguire tutta la Serie BKT, DAZN offre il pacchetto Goal: dall’Annual Pass a 129 euro all’anno fino al piano mensile da 13,99 euro per 12 mesi. Il pacchetto include, oltre alla Serie BKT, 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per turno, highlights di Serie A, LaLiga EA Sports, Liga Portugal Betclic, Emirates FA Cup e Serie A Women.