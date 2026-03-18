Bari, mense scolastiche più sostenibili: al via le stoviglie pluriuso per 3.200 alunni

BARI – Novità nelle mense scolastiche del Comune di Bari: prende il via l’utilizzo dellein sostituzione dei prodotti “usa e getta”, nell’ambito del servizio di refezione scolastica.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, che sottolinea come la misura coinvolga, nella prima fase, circa 3.200 alunni su oltre 5mila iscritti al servizio mensa. L’introduzione del nuovo sistema è già operativa nelle scuole dei lotti 1 e 2, dove la ditta appaltatrice Ladisa Ristorazione ha installato lavastoviglie professionali nei locali mensa.

Nei plessi interessati, quindi, piatti, posate e bicchieri in acciaio e melamina sostituiscono definitivamente i materiali monouso, anche compostabili. Per le restanti scuole sono in corso valutazioni logistiche per estendere il servizio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sostenibilità ambientale avviato dal Comune già dal 2019, quando erano stati eliminati i kit monouso in plastica. L’obiettivo ora è ridurre ulteriormente la produzione di rifiuti, in linea con la normativa vigente e con i Criteri Ambientali Minimi.

“Riciclare è fondamentale, ma è ancora più importante produrre meno rifiuti – evidenzia Lacoppola –. Con questa scelta garantiamo un servizio più sostenibile e rispondiamo anche alle esigenze delle famiglie, che avevano segnalato criticità legate alle posate usa e getta”.

Oltre all’aspetto ambientale, il progetto punta anche a una valenza educativa: l’utilizzo quotidiano di stoviglie riutilizzabili rappresenta infatti un’occasione per promuovere comportamenti sostenibili già a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria.