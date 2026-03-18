Bif&st, arrivano le “Notti Horror”: anteprime e omaggio ai maestri Bava

BARI – Il Bif&st 2026 si arricchisce con una novità dedicata agli appassionati del brivido: le, nuova sezione che porterà sul grande schermo anteprime attesissime e un tributo ai grandi maestri del genere. Gli appuntamenti si terranno al Multicinema Galleria.

Si parte sabato 21 marzo alle 21 con l’anteprima nazionale di Obsession, debutto alla regia di Curry Barker. Prodotto da Blumhouse Productions e distribuito da Universal Pictures, il film racconta la storia di un giovane che, dopo aver espresso un desiderio, scopre il lato oscuro delle sue conseguenze.

Grande attesa anche per Ti uccideranno (They Will Kill You), diretto da Kirill Sokolov e interpretato, tra gli altri, da Zazie Beetz, Tom Felton e Patricia Arquette. Il film, tra horror e azione, sarà presentato in anteprima martedì 24 marzo alle 21, prima dell’uscita nelle sale con Warner Bros. Pictures.

A completare il programma, un omaggio a due pilastri del cinema horror italiano: Mario Bava e Lamberto Bava. In cartellone Demoni (22 marzo), Sei donne per l’assassino (25 marzo) – film che ha influenzato autori come Martin Scorsese, Dario Argento e Quentin Tarantino – e Operazione paura (27 marzo), seguito da Toby Dammit di Federico Fellini.

Le “Notti Horror” si candidano così a diventare uno degli appuntamenti più attesi del festival, tra cinema di culto e nuove produzioni destinate a lasciare il segno.