Bari, oltre 500 persone in discoteca autorizzata per 200: revocata la licenza

BARI - Proseguono i controlli dellanei locali di pubblico spettacolo, disposti a seguito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e in attuazione delle direttive del Ministero dell’Interno. Nei giorni scorsi laha effettuato una verifica amministrativa presso una discoteca situata nel Comune di Bari.

L’attività ispettiva, svolta nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, ha visto impegnati gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, il Nucleo Annonario della Polizia Locale di Bari e il personale dell’Ispettorato del Lavoro. I controlli hanno riguardato sia gli aspetti legati alla sicurezza dei luoghi, sia il rispetto della normativa amministrativa vigente.

All’atto dell’accesso degli operatori, nel locale – regolarmente autorizzato per una capienza massima di 200 persone – risultavano presenti oltre 517 avventori, più del doppio del limite consentito. Una situazione ritenuta particolarmente grave sotto il profilo della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità.

Ulteriori irregolarità sono emerse in relazione al piano di evacuazione. È stata infatti rilevata l’apertura, in prossimità della console del DJ, di un varco che conduce a un cortile pertinenziale, realizzato senza autorizzazione. Inoltre, tra l’ingresso del locale e il varco di accesso era stata installata una tensostruttura non prevista nel titolo autorizzativo rilasciato dal Comune.

Alla luce delle violazioni accertate e considerato il concreto pericolo per la sicurezza dei presenti, il Settore Attività Produttive del Comune di Bari ha emesso un’ordinanza dirigenziale disponendo la revoca del titolo autorizzatorio della discoteca.

Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni e interesseranno ulteriori locali nel territorio del Comune di Bari e in provincia, nell’ambito di un piano volto a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza degli utenti.