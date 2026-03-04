Bari, rapina in centro: estone di 31 anni aggredito e ferito in piazza Massari

BARI - Ieri sera, intorno alle 22.30, un uomo di 31 anni di nazionalità estone è stato aggredito e rapinato in piazza Massari, nel cuore di Bari. Secondo quanto riferito ai carabinieri, la vittima sarebbe stata circondata da cinque persone che gli hanno sottratto 600 euro in contanti, le chiavi dell’auto, la carta bancomat e il telefono cellulare.

Durante l’aggressione l’uomo ha riportato una ferita da taglio al braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari per le cure necessarie.

Sulla vicenda indagano i militari della Stazione Bari Scalo, incaricati di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’aggressione.