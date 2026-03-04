Lecce, 'Come ti senti? Ti ascolto senti-ti libero': sportello di ascolto psicologico gratuito per tutti i cittadini



LECCE - Lo sportello psicologico è un sevizio gratuito offerto a tutti i cittadini della comunità a partire dai 14 anni. È aperto fino a maggio nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. Gli incontri a disposizione sono cinque della durata di un’ora e si svolgono presso l’Associazione Tesla via Capitano Ritucci, 41 Lecce (vicino Piazza Mazzini). È necessario prenotare il colloquio, telefonando o inviando un messaggio whatsapp alla psicologa Michela Maffei al 3491073411. - Lo sportello psicologico è un sevizio gratuito offerto a tutti i cittadini della comunità a partire dai 14 anni. È aperto fino a maggio nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. Gli incontri a disposizione sono cinque della durata di un’ora e si svolgono presso l’Associazione Tesla via Capitano Ritucci, 41 Lecce (vicino Piazza Mazzini). È necessario prenotare il colloquio, telefonando o inviando un messaggio whatsapp alla psicologa Michela Maffei al 3491073411.





L’Associazione Tesla trasforma il fare scuola in apprendimento, offrendo numerosi servizi: nido, infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, corsi di formazione e inglese, ludoteca. Per info 08321695585, 3922668775.





In questo ambiente di crescita e di sviluppo secondo la soggettività unica di ogni individuo, si colloca lo sportello psicologico.





Le sue finalità sono: dare sostegno e supporto psicologico in situazioni di sofferenza, crisi, indecisione e cambiamento; promuovere il benessere e la salute psichica; condividere principi di salute mentale ovvero di igiene affettiva alla base di relazioni umane sane, rispettose e soddisfacenti; diffondere la psicologia come scienza capace di indagare la natura umana e le profondità dell’anima.





L’anima per gli antichi Greci era "psiche" (ψυχή) ossia l’unione tra mente e corpo: "psycho" significa respirare, soffiare. È il soffio vitale, il respiro, il principio della vita stessa alla base delle funzioni mentali e di quelle fisiche, quindi il corpo con le sue emozioni, affetti e sentimenti.





Lo sportello psicologico diventa così lo spazio per trovare la propria voce: raccontare ad uno psicologo professionista la propria esperienza con le sue angosce, inquietudini e tensioni con l’obiettivo di stare meglio, prendersi cura di sé e sentirsi libero.





Lo strumento è la parola usata per rappresentare se stessi e il rapporto con l’ambiente: attraverso ritratti e autoritratti, tra immagini e realtà, si esplora la propria narrazione con i diversi ambiti personali, si pensano soluzioni, si potenziano risorse. Lo psicologo osserva il segreto professionale e quindi protegge il diritto alla riservatezza.





«Ringrazio ancora una volta Sigmund Freud e proclamo più forte che mai le sue grandi verità. L’unica differenza tra la Grecia immortale e il nostro presente è Sigmund Freud, che scoprì come il corpo umano, che al tempo dei greci era puramente neoplatonico, sia oggi pieno di cassetti segreti, che solo la psicoanalisi è in grado di aprire». Salvador Dalì in Journal d’un Génie (1964).





Michela Maffei è psicologa clinica. È nata a Salerno nel 1971, vive e lavora a Lecce. Ha conseguito la laurea Magistrale in Psicologia dell’intervento nei contesti relazionali e sociali presso l’Università del Salento con la votazione di 110/110 e lode. Ha proseguito la formazione presso Afips – Associazione per la formazione e l’intervento psicosociale di Lecce – occupandosi dello Sportello d’Ascolto psicologico all’Istituto "A. De Pace" di Lecce rivolto a studenti, docenti e famiglie. Ha anche una laurea in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli ed è giornalista.