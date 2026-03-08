Bari: sanità in festa per l’8 marzo tra mimose e cure straordinarie

BARI – Negli ospedali Di Venere e San Paolo dell’ASL Bari e all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II, la Giornata Internazionale della Donna non è stata celebrata solo con il tradizionale colore giallo delle mimose, ma anche attraverso un intenso programma di diagnosi e cura dedicato alle pazienti.

All’Istituto Tumori, in particolare, sono state effettuate 20 Tac, 40 prestazioni tra mammografie, ecografie e visite senologiche, oltre a interventi chirurgici di ginecologia programmati per l’occasione. Le attività rientrano sia nelle iniziative per l’8 marzo sia nel piano regionale di contrasto alle liste d’attesa, con l’obiettivo di garantire un accesso più rapido alle prestazioni sanitarie.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse associazioni impegnate in progetti di umanizzazione delle cure, sottolineando l’importanza di un approccio centrato sul benessere della persona.

Parallelamente, la ASL Bari ha attivato anche nei giorni del weekend ambulatori straordinari negli ospedali San Paolo e Di Venere, con 25 prime visite ginecologiche ed ecografie presso il San Paolo e 12 presso il Di Venere, tutte con priorità breve o urgente. Un’iniziativa che coniuga celebrazione e prevenzione, garantendo concretezza e assistenza diretta alle donne della città.