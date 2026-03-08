IV Memorial Massimo Greco: Vasta trionfa per la terza volta consecutiva nel singolare e nel doppio

ph_Marco Chiriatti

CALIMERA – Si è conclusa questa mattina la IV edizione del 3° Memorial Massimo Greco, Torneo Nazionale Open Wheelchair per la categoria Quad FITP-LAB 3.11, ospitato sui campi coperti del Circolo Tennis Calimera "G. Monosi". Quattro giorni di competizione, 18 atleti provenienti da tutta Italia e un montepremi complessivo di 5.000 euro hanno confermato il torneo come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama nazionale del tennis paralimpico.

Finale di singolare: Vasta domina ancora

Salvatore Vasta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa si è imposto in finale su Lorenzo Degl’Innocenti con il punteggio di 6-1, 7-5. Dopo un primo set dominato e chiuso rapidamente, Vasta ha dovuto contenere la reazione dell’avversario nel secondo set, più combattuto, riuscendo comunque a chiudere 7-5 e conquistare il titolo. Per il catanese si tratta del terzo successo consecutivo al Memorial, confermando un dominio straordinario e la sua costante forma negli ultimi anni, già dimostrata anche al Master Nazionale della scorsa stagione.

Torneo di doppio: trionfa la coppia Vasta-Cancelli

Anche nel doppio Vasta ha conquistato il titolo, questa volta in coppia con Paolo Cancelli. La coppia ha superato Andrea Morandi e Lorenzo Degl’Innocenti con il punteggio di 7-5, 5-7, 10-4 al super tie-break. Un incontro equilibrato e avvincente, deciso solo nel tie-break finale grazie alla solidità e concentrazione dei vincitori.

Un torneo di alto livello tecnico

Il livello della competizione è stato elevato, con la partecipazione di atleti di rilievo come Giovanni Zeni e Lorenzo Degl’Innocenti, entrambi con esperienze nella top 100 mondiale. Le semifinali hanno visto Vasta prevalere su Andrea Morandi, mentre Degl’Innocenti ha superato Zeni in un derby ricco di esperienza internazionale. Tra gli altri protagonisti, Alberto Moja e Giordano Zavattoni hanno contribuito ad arricchire ulteriormente il livello tecnico, mentre gli atleti locali Roberto Sodero, Antonio Montinaro e Andrea Erario hanno ben figurato rappresentando il Salento.

Conferenza stampa e riconoscimenti

Sabato 7 marzo si è tenuta la conferenza stampa presso la Community Library di Calimera, con la presenza di Isidoro Alvisi, Vice Presidente Nazionale FITP, e Michelangelo Dell’Edera, Segretario Nazionale Area Sportiva FITP. In occasione dell’evento, è stato consegnato un riconoscimento speciale all’associazione IO POSSO, ritirato dalla presidente Giorgia Rollo. L’opera, realizzata dal maestro del marmo Abele Vadacca, simboleggia la trasformazione dei limiti in possibilità, omaggiando l’impegno dell’associazione nel rendere il mondo più accessibile.

Il Memorial Massimo Greco

Il torneo porta il nome di Massimo Greco, ragazzo disabile di Calimera e consigliere comunale, simbolo di inclusione e attenzione verso il prossimo. Il Circolo Tennis Calimera, insieme all’associazione IO POSSO, promuove attraverso questa manifestazione i valori di solidarietà e partecipazione sociale, confermando il Memorial come un appuntamento imprescindibile nel calendario del wheelchair tennis italiano.

Per informazioni sull’organizzazione: 333 9702415 – 329 2727956 – 320 8655826, mail: ctcalimeraasd@alice.it.