Meloni per l’8 marzo: “Parità di opportunità e valore delle donne al centro della crescita del Paese”

Roma - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, celebra l’8 marzo sottolineando l’importanza della parità di opportunità per le donne in Italia. In un post sui social, la premier scrive: “L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione”.

Meloni evidenzia i progressi compiuti negli ultimi anni, tra cui il raggiungimento del livello più alto di occupazione femminile mai registrato in Italia, e ribadisce la necessità di rimuovere ostacoli e garantire pari opportunità: “La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell’8marzo”.