Maltempo in arrivo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

BARI – È stata diramata un’allerta meteo su tutta la Puglia a partire dalle ore 20:00 di oggi e per le successive 24 ore. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi.

Secondo le indicazioni, i quantitativi di pioggia saranno generalmente moderati sui settori centro-meridionali della regione, mentre risulteranno più contenuti, seppur localmente significativi, sulle restanti aree. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento sostenute, possibili grandinate e attività elettrica.

Non si escludono inoltre incrementi localizzati dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, che tuttavia dovrebbero rimanere generalmente contenuti all’interno degli alvei.

Per queste condizioni, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale. Allerta gialla anche per rischio idraulico sui bacini del Lato e del Lenne, particolarmente esposti in caso di precipitazioni intense.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone maggiormente soggette a criticità, soprattutto in presenza di fenomeni temporaleschi intensi.