Bari, 'Transizioni, il paradigma epigenetico' di Giovanni Fontana: inaugurazione sabato 21 marzo



BARI - Sabato 21 marzo alle 18:30 presso la Galleria Museo Nuova Era di Bari sarà inaugurata la mostra di Giovanni Fontana, a cura di Salvatore Luperto e Rosemarie Sansonetti. - Sabato 21 marzo alle 18:30 presso la Galleria Museo Nuova Era di Bari sarà inaugurata la mostra di Giovanni Fontana, a cura di Salvatore Luperto e Rosemarie Sansonetti.





L'evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Bonotto, presenta un percorso tra audiovisivi (come "iCaroBalla" e "Poema Bonotto") e i recenti cicli di opere Partiture e Songs.





Il momento centrale della serata sarà la performance dell'artista: Giovanni Fontana darà vita alla sua teoria epigenetica attraverso un'elaborata interpretazione sonora e gestuale del testo poetico.





Un'occasione rara per vedere la parola trasformarsi in azione. Galleria Museo Nuova Era, strada dei Gesuiti 13, Bari.