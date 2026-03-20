Lecce, lo spettacolo 'Le sorelle di Caino' il 10 aprile a Palazzo Turrisi-Palumbo



Nell’ambito della Rassegna Culturale "Itinerario Rosa" del Comune di Lecce la JUST – Accademia di Coralità Emozionale e Scienze Umane. Cosa resta di ogni Umanità quando il dialogo interiore tace e l’Altro diventa un’ombra o, peggio, un ostacolo alla nostra quiete?





LECCE - Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 19:30 presso palazzo Turrisi-Palumbo si terrà lo spettacolo dal titolo "Le Sorelle di Caino".





"Le Sorelle di Caino" è l’esperienza sinestesica di sfogliare le pagine della propria esistenza per scorgervi i riflessi di chi abita il confine sottile tra cura e incuranza. L’evento esplora il paradosso di un’Umanità che rischia di smarrirsi nel silenzio delle relazioni e nell’assenza di uno scopo profondo.





Il percorso narrativo invita a riconoscere la radice comune della nostra fragilità e il rischio di diventare complici dell’indifferenza. In un’epoca di frammentazione, la resistenza compie un atto di introspezione: coltivare il Sé per non disertare la responsabilità sociale del Noi.





L’evento è ispirato alla silloge poetica “Caino è Abele, ma tu chiudi gli occhi e dillo di nuovo” di Tyna Maria, sensibilità artistica poliedrica della nostra terra, che in versi narra l’importanza della cura nelle relazioni, soprattutto quando si sfaldano o si annodano in incomprensioni complesse.





INFORMAZIONI

10 aprile 2026 ore 19:30

Palazzo Turrisi – Palumbo, LECCE

Ingresso: €10,00