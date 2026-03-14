Polignano a Mare, incontro sulle ragioni del NO al referendum con Federico Cafiero De Raho

POLIGNANO A MARE – Si terrà domani,, presso la sede dellain via Parco del Lauro 119, un incontro pubblico dedicato alle ragioni delal referendum del 22 e 23 marzo. L’evento è promosso dalla, che ne curerà la moderazione.

Ospite principale sarà Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e oggi deputato del M5S. Previsti anche gli interventi dell’avvocato Luca Clarizio e di Saverio Pellegrini, del Comitato Società Civile per il NO. La chiusura sarà affidata a Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del M5S.

“Ho promosso questo momento di informazione e confronto a Polignano a Mare – ha dichiarato La Ghezza – per illustrare cosa prevede davvero questa riforma e i motivi per cui molti giuristi e magistrati ritengono che possa alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e indebolire l’autonomia della magistratura. La presenza di Federico Cafiero De Raho, una delle figure più autorevoli della magistratura italiana, sarà un’occasione preziosa per comprendere fino in fondo cosa è in gioco con questo referendum. In un momento così delicato è fondamentale informarsi, ascoltare e partecipare”.

L’incontro rappresenta un’occasione per cittadini e professionisti di confrontarsi direttamente con esperti e istituzioni, approfondendo gli aspetti giuridici e istituzionali della consultazione referendaria.