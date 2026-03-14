Polignano a Mare, incontro sulle ragioni del NO al referendum con Federico Cafiero De Raho
POLIGNANO A MARE – Si terrà domani, domenica 15 marzo alle ore 18, presso la sede della Fondazione Museo ‘Pino Pascali’ in via Parco del Lauro 119, un incontro pubblico dedicato alle ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo. L’evento è promosso dalla consigliera regionale M5S Maria La Ghezza, che ne curerà la moderazione.
Ospite principale sarà Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e oggi deputato del M5S. Previsti anche gli interventi dell’avvocato Luca Clarizio e di Saverio Pellegrini, del Comitato Società Civile per il NO. La chiusura sarà affidata a Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del M5S.
“Ho promosso questo momento di informazione e confronto a Polignano a Mare – ha dichiarato La Ghezza – per illustrare cosa prevede davvero questa riforma e i motivi per cui molti giuristi e magistrati ritengono che possa alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e indebolire l’autonomia della magistratura. La presenza di Federico Cafiero De Raho, una delle figure più autorevoli della magistratura italiana, sarà un’occasione preziosa per comprendere fino in fondo cosa è in gioco con questo referendum. In un momento così delicato è fondamentale informarsi, ascoltare e partecipare”.
L’incontro rappresenta un’occasione per cittadini e professionisti di confrontarsi direttamente con esperti e istituzioni, approfondendo gli aspetti giuridici e istituzionali della consultazione referendaria.