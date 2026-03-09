Bari, XII Congresso regionale della Uiltrasporti Puglia

BARI - Martedì 10 marzo, a partire dalle 9.00, si terrà a(corso Umberto I 51, Bari-Santo Spirito) il. L’evento sarà l’occasione per fare il punto sul quadriennio appena concluso, definire gli obiettivi per i prossimi quattro anni e ufficializzare il nuovo

Parteciperanno oltre 120 delegati provenienti da tutte le province pugliesi, chiamati a esprimersi sulle tesi congressuali, eleggere gli organi statutari e le cariche dirigenziali del sindacato, oltre ai componenti della Segreteria che affiancheranno il nuovo Segretario. I lavori saranno conclusi dal Segretario generale nazionale della Uiltrasporti, Marco Verzari.

Il segretario uscente, Vincenzo Boffoli, dopo 48 anni di militanza sindacale, di cui 12 da segretario generale regionale, ha commentato: «Questo Congresso sarà l’occasione per accogliere volti nuovi, rimanendo nel segno della continuità politica. La Uiltrasporti resterà sempre al fianco dei lavoratori e di chi più ne ha bisogno».

Tra gli ospiti: Raffaele Piemontese, assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità; Domenico Scaramuzzi, assessore comunale alla Cura del territorio; Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia; Stefano Frontini, segretario generale Uil Puglia; Francesco Mastro, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Giuseppe Macchia, direttore operativo infrastrutture Bari di Rfi; Antonio Tresca, direttore regionale Puglia e Basilicata di Trenitalia.