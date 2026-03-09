'Clitoridere': Daniele Fabbri in scena a Bari tra satira e dati digitali

BARI - Giovedì 13 marzo, al, Daniele Fabbri porta in scena, una stand-up comedy ironica che esplora iattraverso dati culturali e digitali.

Lo spettacolo si avvale della collaborazione con l’Osservatorio Bakeca Incontri, che fornisce dati aggregati e anonimizzati sui comportamenti online relativi agli incontri digitali nella città di Bari: circa 140.000 visite giornaliere sul portale, circa 4,2 milioni di accessi mensili, circa 7.000 contatti quotidiani tra utenti. Il martedì risulta essere la giornata di maggiore traffico.

Fabbri utilizza queste informazioni per stimolare una riflessione satirica su abitudini e comportamenti digitali nella sfera affettiva, senza finalità mediche o promozionali.

L’iniziativa ha una chiara finalità culturale, volta a promuovere un dibattito consapevole sulla sessualità contemporanea, analizzare il linguaggio e le rappresentazioni mediatiche dell’intimità e stimolare la riflessione sociale attraverso l’umorismo.

Lo spettacolo è un’occasione per osservare i comportamenti digitali dei baresi e la loro interazione con il mondo della sessualità, attraverso il linguaggio della comicità intelligente e dei dati culturali.