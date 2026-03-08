Beauty Hall festeggia tre anni e la Festa della Donna con un evento solidale

BARI - In occasione del terzo anniversario e della, il centro esteticoha celebrato un importante traguardo con una serata dedicata non solo alla bellezza e alla condivisione, ma anche alla solidarietà.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Meraki ODV, associazione di volontariato fondata dall’avvocata Fara Cinzia Bellini, giovane mamma che ha trasformato una difficile diagnosi in un impegno concreto a favore di chi affronta la fragilità della malattia.

Oggi l’associazione è impegnata in numerose iniziative di sostegno, tra cui assistenza domiciliare, consulenze gratuite, attività di prevenzione e momenti di informazione e supporto dedicati a pazienti e caregiver, con l’obiettivo di costruire una rete di solidarietà in cui nessuno si senta solo.

La serata ha voluto ricordare come la bellezza più autentica sia quella che si traduce in attenzione verso gli altri, trasformando un momento di festa in un’occasione per condividere valori, impegno sociale e vicinanza alla comunità.