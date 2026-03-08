Foggia, 21enne scomparsa da lunedì: appello della Prefettura

FOGGIA - Non ci sono ancora notizie di, la ragazza romena di 21 anni scomparsa da lunedì scorso a

La Prefettura di Foggia ha diffuso una fotografia della giovane invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto emerso, la ragazza era arrivata in città circa tre mesi fa. Insieme a un’amica si prostituiva nella zona della Strada Statale 16, nel tratto in direzione di San Severo.

A denunciare la scomparsa è stata proprio l’amica con cui la 21enne condivideva l’attività. La donna avrebbe riferito agli investigatori che, nelle settimane precedenti alla sparizione, alcune persone avrebbero più volte importunato le due ragazze.

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo elementi utili per ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane e verificare ogni possibile pista. Chiunque abbia visto Elena Rebeca Burcioiu o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare le autorità.