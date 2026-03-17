BIF&ST 2026, a Bari arrivano Styler, Ranieri e Golino: premi e grandi ospiti al Petruzzelli

BARI - Saranno alcune delle grandi protagoniste del cinema e della serialità contemporanea a illuminare la 17ª edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. Tra gli ospiti più attesi spiccano Trudie Styler, Luisa Ranieri e Valeria Golino, che riceveranno il Premio Bif&st “Arte del Cinema”.

La regista e produttrice britannica Trudie Styler sarà premiata venerdì 27 marzo al Teatro Petruzzelli. Figura di riferimento del cinema indipendente internazionale, ha diretto opere come Posso entrare? An Ode to Naples e Freak Show, ed è recentemente tornata alla regia con Up Against It, in uscita a fine 2026. Co-fondatrice della casa di produzione Maven Pictures, ha contribuito a film di successo come Lock & Stock, Snatch, Moon e A Guide for Recognizing Your Saints, quest’ultimo in programma al festival con un incontro insieme a Walter Fasano.

Grande attesa anche per Luisa Ranieri, protagonista di un incontro con il pubblico mercoledì 25 marzo, moderato dal critico Paolo Mereghetti, al termine del quale riceverà il riconoscimento. L’attrice ha lavorato con registi di primo piano come Paolo Sorrentino e Ferzan Ozpetek, oltre ai successi televisivi che l’hanno resa tra i volti più amati dal pubblico italiano.

Tra gli ospiti anche Valeria Golino, protagonista di un incontro sabato 28 marzo. Scoperta da Lina Wertmüller e vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, ha costruito una carriera internazionale recitando anche in Rain Man. Negli ultimi anni si è affermata anche come regista con opere come Miele, Euforia e la serie L’arte della gioia.

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche il ciclo “Il segreto dell’attrice”, curato da Piera Detassis insieme al direttore artistico Oscar Iarussi. Protagoniste degli incontri saranno Maria Chiara Giannetta, Anna Ferzetti e Tecla Insolia. Gli appuntamenti si terranno presso il Circolo della Vela con ingresso gratuito.

Il BIF&ST 2026 si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del panorama cinematografico italiano, capace di portare a Bari grandi nomi e nuove voci del cinema internazionale.