Bitritto, al Palatour arrivano Uccio De Santis e Nek: due serate tra comicità e musica

BARI - Il Palatour di Bitritto si prepara ad accogliere due appuntamenti di rilievo, confermandosi punto di riferimento culturale per l’area metropolitana barese. In programma un doppio evento tra teatro comico e grande musica con Uccio De Santis e Nek.

Si parte sabato 19 marzo alle ore 21 con lo spettacolo “Scusi, per Hollywood?”, il nuovo lavoro di Uccio De Santis. Un racconto ironico e pungente delle contraddizioni italiane, tra quotidianità, luoghi comuni e paradossi sociali. Dalle paure domestiche alla burocrazia, fino alle criticità della sanità, l’artista pugliese costruisce uno show che alterna monologhi e sketch, mantenendo sempre al centro il rapporto diretto con il pubblico.

Lo spettacolo, scritto insieme ad Aldo Augelli, Fabio Di Credico, Antonio De Santis e lo stesso Uccio, con la regia di Davide Allena, riporta sul palco anche alcuni dei personaggi storici di Mudù. Ad affiancarlo ci saranno Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello, per una serata all’insegna della comicità coinvolgente.

Domenica 20 marzo, sempre alle ore 21, sarà invece la volta della musica con Nek e il suo “Nek Hits – European Tour”. Il cantautore porterà sul palco i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, in un viaggio tra successi che hanno segnato la musica pop italiana.

In scaletta hit intramontabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Sei solo tu”, oltre alla celebre reinterpretazione di “Se telefonando”, presentata al Festival di Sanremo 2015.

Due serate diverse ma complementari, che confermano la vocazione del Palatour come spazio poliedrico capace di unire intrattenimento, cultura e spettacolo di qualità.