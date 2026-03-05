Blocco incentivi in Puglia, Lacarra (Pd): “Governo Meloni penalizza il Sud, servono risorse per riaprire i bandi”

BARI – “Al netto di alcune maglie da restringere e di misure straordinarie, resta un tema di fondo che la destra evita di affrontare: la gravissima riduzione di fondi nazionali a favore delle Regioni del Mezzogiorno”. Lo afferma Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico, commentando il blocco degli incentivi in Puglia.

“Con il Governo Meloni abbiamo visto tagli su tagli alle principali misure di sostegno allo sviluppo del territorio e della nostra economia. Dalla soppressione della ‘decontribuzione Sud’ fino alla sottrazione di oltre 15 miliardi dall’Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), gli ultimi tre anni raccontano una storia di inaccettabile definanziamento delle politiche di coesione”, sottolinea Lacarra.

Secondo il deputato dem, “le risorse nazionali non mancano, ma sono distribuite e spese male. Basta guardare i dati sul PNRR: pochi riescono ad accedervi nonostante la totale assenza di trasparenza. Oppure considerare l’FSC, dove quasi tutte le misure degli accordi con le Regioni sono ferme al palo a causa dei ritardi generati dalla maxi riforma voluta dall’ex Ministro Fitto”.

Lacarra conclude con un invito al Governo: “La destra nostrana batta un colpo a Palazzo Chigi, invece di attaccare la Regione. Se solo il Governo nazionale assicurasse risorse adeguate alla Puglia, saremmo in grado di far ripartire tutti i bandi regionali senza problemi”.