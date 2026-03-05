Lucera: auto del comandante della polizia locale distrutta da un incendio doloso

LUCERA – Un incendio, presumibilmente di natura dolosa, ha distrutto nella notte l’autovettura di Michele Polito, comandante della polizia locale di Lucera, parcheggiata per strada. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30: “Ho avvertito dei rumori sospetti e una volta affacciatomi ho visto l’auto in fiamme. Le fiamme si sono estese e hanno coinvolto anche un’altra vettura nelle immediate vicinanze”, ha raccontato Polito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Michele Polito, 63 anni, originario e residente a Lucera, lavora nella polizia locale da 36 anni e da un anno ne ricopre il comando. “Dobbiamo continuare a lavorare – ha dichiarato Polito –. Certi atti non devono intimorirci. L’ho detto anche ai miei colleghi”.

L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per identificare i responsabili.