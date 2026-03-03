Brindisi, auto dei carabinieri contro un semaforo durante un inseguimento: due militari feriti

BRINDISI - Incidente questa mattina nel centro di, dove un’auto dei carabinieri è rimasta coinvolta in un sinistro durante un inseguimento. Due militari sono rimasti feriti in modo non grave.

Nei momenti più concitati dell’operazione, la “gazzella” dell’Arma è finita contro il palo di un semaforo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e della Questura di Brindisi per i rilievi, insieme al personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai carabinieri, successivamente trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto del fuggitivo si era inizialmente fermata all’alt imposto dai militari per un controllo. Dopo pochi secondi, però, il conducente ha improvvisamente accelerato, sottraendosi alle verifiche e dando il via all’inseguimento che si è concluso con l’impatto del mezzo di servizio.

Sono attualmente in corso le ricerche per individuare il veicolo e il conducente in fuga.