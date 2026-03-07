Caos al Pronto Soccorso del Perrino: Caroli (FdI) denuncia disorganizzazione e appello ai vertici sanitari

BRINDISI – Sette autoambulanze in attesa e un caos totale all’interno del Pronto Soccorso: è quanto denunciato da Roberto Caroli, esponente di Fratelli d’Italia, riguardo quanto accaduto la notte scorsa all’di Brindisi. Secondo Caroli, le immagini diffuse sui siti di informazione offendono la dignità dei pazienti, ammassati in pochi metri all’interno del reparto.

“Si tratta dell’ennesimo dramma umano registrato nelle ultime settimane, causato dall’incapacità di gestire e coordinare le attività sanitarie a livello regionale e territoriale”, ha sottolineato Caroli, che ha rivolto un appello al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, affinché vengano effettuate scelte coraggiose, a partire dalla nomina di vertici delle Asl competenti e indipendenti da condizionamenti politici.

L’esponente politico ha inoltre precisato che la responsabilità non ricade sul personale medico e sanitario, che – come i pazienti e le famiglie – risulta essere tra le prime vittime di un sistema in forte difficoltà.