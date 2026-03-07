Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali dall’8 marzo

BARI – A partire dalle ore 00:00 dell’8 marzo 2025 e per le successive 20 ore, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla

Sono previste precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati. Sul resto della regione si attendono fenomeni isolati, anche a carattere di breve temporale, con accumuli generalmente deboli.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione e di seguire le indicazioni della Protezione Civile, evitando spostamenti non necessari nelle aree a rischio.