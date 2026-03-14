Carcere di Trani, Spina (FdI) denuncia criticità nell’assistenza sanitaria: chiesta audizione urgente in Commissione

TRANI – Gravi criticità nell’assistenza sanitaria all’interno della: a denunciarle è l’onorevoledi Fratelli d’Italia, che ha chiesto la convocazione urgente dellaper approfondire la situazione.

Il parlamentare, insieme all’on. Mariangela Matera, ha effettuato un sopralluogo nell’istituto penitenziario, riscontrando problematiche che richiedono un immediato intervento istituzionale e un’attenta verifica da parte dei soggetti competenti.

“Bisogna garantire ai detenuti lo stesso diritto alla salute riconosciuto a tutti i cittadini – afferma Spina –. Il trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale sancisce un principio chiaro: le persone detenute devono poter usufruire di standard sanitari pienamente equiparabili a quelli della popolazione generale. È un principio costituzionale che deve trovare concreta applicazione anche all’interno delle strutture penitenziarie”.

L’onorevole Spina ha chiesto che vengano auditi in Commissione i rappresentanti della Regione Puglia, della ASL BAT e dell’amministrazione penitenziaria, con l’obiettivo di valutare le criticità emerse e individuare gli interventi necessari per garantire il pieno rispetto del diritto alla salute dei detenuti.