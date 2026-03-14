Tavole di San Giuseppe, a Minervino di Lecce è tempo di festa



Avvio delle celebrazioni domani alle 10 con la Santa Messa e l’antico rito bizantino della "Pannikia"





MINERVINO DI LECCE (LE) - Si aprono domani (domenica 15 marzo) a Minervino di Lecce con la "Pannikia", antica cerimonia di benedizione del pane appartenente alla tradizione del rito bizantino (detta più comunemente "Panikìa"), le Tavole di San Giuseppe, appuntamento devozionale che caratterizza il paese del dolmen Li Scusi e le sue frazioni di Cocumola e Specchia Gallone. Dove anche quest’anno, per la quarta volta, la tradizione identitaria del luogo incontra il progetto "Borghi divini tra Santi, fiabe e megaliti", organizzato dal Comune di Minervino e dall’associazione "Mercatino del Gusto" con il sostegno dell’Unione europea (NextGeneration EU), Italiadomani – Piano nazionale di ripresa e resilienza, Regione Puglia e Ministero della Cultura e patrocinio della Provincia di Lecce.





Un omaggio devozionale denso di contenuti – in programma da domani, 15 marzo, a giovedì 19 marzo – che abbina i momenti religiosi a quelli più strettamente enogastronomici, culturali e di approfondimento dei significati della festa dedicata a San Giuseppe, padre putativo di Gesù: figura umile, laboriosa, silenziosa e caritatevole. E – in ossequio a uno dei temi prescelti quest’anno – giusta e fraterna: di qui il legame con la "Pannikia", che incarna la sacralità del cibo primordiale, visto che il pane benedetto viene successivamente distribuito tra i fedeli in segno di fratellanza e protezione divina, mantenendo viva l'eredità bizantina dei territori di rito latino. Il rito sarà celebrato domani dopo la Santa Messa delle 10 presso la chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Umberto I, e sarà presieduto da Papas Nik Pace, parroco della Chiesa greca di Lecce





La seconda delle giornate dedicate alle Tavole di San Giuseppe, lunedì 16 marzo, prevede invece – presso la sala consiliare del Municipio, in via Duca degli Abruzzi – la presentazione del libro “La Tavola di San Giuseppe: origine, descrizione, culto e devozione” di Mimmo Bevilacqua. Dopo i saluti del sindaco di Minervino di Lecce, Antonio Marte, e di don Matteo Brunetta, parroco di San Michele Arcangelo e San Biagio VM, l’autore dialogherà con Franco Merico, ricercatore e docente di Sociologia dell’Università del Salento. Interverrà Eugenio Imbriani, docente di Antropologia culturale e storia delle tradizioni popolari dell’Università del Salento.