Maltempo in Puglia: allerta gialla su Lato e Lenne per piogge e temporali

– Scatta l’in Puglia per rischio idrogeologico. A partire dalla mezzanotte die per le successive, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Secondo le previsioni, i quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma potranno risultare localmente moderati nei settori meridionali della regione.

L’allerta riguarda in particolare i bacini del Lato e del Lenne, dove è stato segnalato un rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree più esposte a possibili allagamenti o a criticità legate al rapido deflusso delle acque durante i fenomeni temporaleschi.