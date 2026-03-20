‘Cardoncello in Tour’ premiata a Roma come Sagra di Qualità UNPLI 2025

RUVO DI PUGLIA – La Pro Locoha ricevuto il prestigioso riconoscimentoper l’evento, premiato durante la cerimonia istituzionale nellaa Roma.

L’iniziativa si inserisce nella due giorni organizzata dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) per valorizzare sagre ed eventi di qualità, strumenti fondamentali per promuovere le tradizioni locali, rafforzare il legame tra comunità e territorio e sostenere lo sviluppo culturale e turistico dei piccoli centri. La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre mille persone tra volontari, presidenti di Pro Loco e amministratori locali, ed è stata condotta da Beppe Convertini, con ospiti di rilievo come il Presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina, il Senatore Antonio De Poli, la giornalista Giusina Battaglia e il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo.

Il riconoscimento a “Cardoncello in Tour” premia l’impegno della Pro Loco ruvese nell’organizzare un evento che negli anni si è consolidato come importante appuntamento enogastronomico, culturale e turistico, dedicato alla valorizzazione del cardoncello, uno dei prodotti simbolo del territorio barese.

A rappresentare Ruvo di Puglia alla cerimonia erano presenti il Sindaco Pasquale Chieco, l’Assessora alle Attività Produttive Emanuela Caifasso, il Presidente regionale UNPLI Puglia Rocco Lauciello e la Vicepresidente della Pro Loco Ilaria Pellicani, che hanno ricevuto la targa ufficiale a nome della comunità.

«Le Sagre di Qualità e gli Eventi di Qualità rappresentano l’anima più autentica dei nostri territori», ha dichiarato Antonino La Spina. «Attraverso questi riconoscimenti UNPLI intende valorizzare l’impegno straordinario delle Pro Loco e dei loro volontari, offrendo a cittadini e visitatori un riferimento chiaro per individuare manifestazioni autentiche e radicate nella comunità».

Rocco Lauciello, Presidente regionale UNPLI Puglia, ha aggiunto: «Il riconoscimento assegnato a “Cardoncello in Tour” testimonia il valore del lavoro quotidiano dei volontari e la capacità delle comunità locali di trasformare le tradizioni enogastronomiche in occasioni di promozione culturale e turistica. Le sagre di qualità non sono solo eventi, ma strumenti concreti di valorizzazione dei territori, delle identità locali e delle eccellenze agroalimentari della Puglia».

Per Ruvo di Puglia, il premio rappresenta un importante traguardo, confermando la manifestazione come appuntamento capace di unire tradizione, promozione delle eccellenze enogastronomiche e valorizzazione del territorio, rafforzando il ruolo delle Pro Loco come presidio culturale e sociale nelle comunità locali.