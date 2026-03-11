Casa Surace torna a teatro, dal 1 aprile nelle principali città italiane

Dopo il grande successo del format “Festival al Bar” live da Sanremo la travolgente ironia di CASA SURACE, fenomeno comico della rete da milioni di followers, tra i più amati ed apprezzati dal pubblico, torna finalmente a teatro con “La riunione di condomio - tutti sotto lo stesso tetto”, un imperdibile spettacolo tutto da ridere che dal 1 aprile li vedrà protagonisti nei teatri delle principali città italiane per una primavera di fuoco all’insegna del buon umore per celebrare oltre 10 anni di carriera.

Scritto da Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, founder e autori storici di Casa Surace, insieme a Paolo Ruffini che ne cura anche la regia, lo spettacolo è un vero e proprio spaccato di vita quotidiana, l’assemblea più epica e caotica che abbiate mai visto, dove un regolamento da votare, vicini “particolari” e un pubblico coinvolto in prima persona, danno vita a una commedia che è satira ma anche tenero affresco di un’Italia che si ritrova “tutta sotto lo stesso tetto”. Uno show esplosivo e intriso di quella comicità sana che affonda le radici nei paradossi più emblematici della vita quotidiana di ognuno di noi.

“Tornare a teatro ed emozionarci insieme al nostro grande pubblico è per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara il collettivo Casa surace – l’energia dal vivo del teatro è qualcosa di unico e il calore del pubblico ti ripaga di tutti i sacrifici fatti. Regalare sorrisi è una missione che ci riempie il cuore, speriamo di donare solo good vibes a tutte le persone che verranno a trovarci per vivere con loro momenti di estrema allegria in un clima estremamente scanzonato e festoso come è nel nostro dna sin dal giorno zero”.

Una commedia travolgente che racconta vizi, virtù e contraddizioni di un Paese che, proprio come un condominio, sembra diviso su tutto ma che alla fine trova sempre il modo di “stare insieme”. In un intreccio continuo di situazioni, momenti di pura improvvisazione, la scena si allarga fino a confondersi con la realtà: il teatro si fonde con la vita vera, e il pubblico si ritrova senza volerlo a partecipare alla riunione di una grande e divertentissima “famiglia allargata”, tipica del sud!

La community di CASA SURACE porta in scena una riunione di Condominio metaforica ma non troppo, in cui i personaggi del cast interpretati da Antonella Morea, Daniele pugliese, Riccardo betteghella e Alessandro freschi interagiscono con il pubblico con l’intenzione di trovare l’accordo sui punti all’ordine del giorno della riunione. Tra racconti, monologhi, sketch e comicità, la riunione diventa metafora di tutta l’Italia vista come un grande condominio in cui è possibile trovare punti di contatto, se ci si ascolta e si agisce con solidarietà. E ovviamente poi si mangia tutti insieme.

La riunione di condominio è così a tutti gli effetti lo specchio della nostra società una grande festa collettiva in cui si ride e si riflette e in cui ci sente parte di una comunità l’energia di Casa surace saprà sorprendervi trasportandovi nel loro clima appassionato e inimitabile con quel sapore unico che è pienamente nel loro stile

Casa Surace sono un collettivo di comici che si distinguono per un approccio verace, fresco e diretto, mirato ad alleggerire con un sorriso la vita quotidiana di ognuno di noi. I temi trattati spaziano dalla quotidianità alle sfide contemporanee, con uno sguardo particolare alle situazioni comuni che intrecciano ironia e realtà sociale. Fra i principali temi trattati dal collettivo troviamo infatti le differenze generazionali, i paradossi dell'ambito famigliare, temi sociali e approfondimenti riflessivi e umoristici che vengono sempre trattati con una lente generazionale ad hoc

Casa surace attraverso la sua ironia e leggerezza è in grado di abbracciare differenti pubblici, dalla generazione zeta ai millenials fino agli over 60. La loro è una bella storia di rivalsa che mescola sapientemente differenti generi, dalla commedia dell’arte sino ad abbracciare i nuovi linguaggi della comicità.





CALENDARIO “LA RIUNIONE DI CONDOMIO” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

1/04 – FIRENZE – TEATRO PUCCINI

7/04 – BOLOGNA – TEATRO DEHON

8/04 – MILANO – TEATRO MANZONI

16/04 – ROMA – TEATRO ORIONE

17/04 – NAPOLI – TEATRO ACACIA

18/04 – NAPOLI – TEATRO ACACIA

19/04– NAPOLI – TEATRO ACACIA

8/05 – GALLARATE– TEATRO CONDOMINIO

30/05 – VARESE – TEATRO DI VARESE