Castellana Grotte celebra l’8 marzo con la XII edizione di “Donne – parole e musica in festa”

CASTELLANA GROTTE - In occasione della Giornata internazionale della donna, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castellana Grotte, domenica 8 marzo 2026 si terrà la dodicesima edizione di “Donne – parole e musica in festa”, iniziativa promossa dall’associazione di promozione sociale ViviCastellanaGrotte.

Dal 2015 l’8 marzo castellanese coincide con questa manifestazione che, nel tempo, è divenuta un appuntamento identitario per la comunità: un omaggio al contributo femminile alle arti e uno spazio di visibilità per donne spesso lontane dai riflettori, ma protagoniste attive della vita sociale e culturale cittadina. In oltre un decennio, più di duecento donne hanno prestato la propria voce ad autrici del passato, talvolta poco conosciute al grande pubblico.

L’evento a Palazzo comunale

Come da tradizione, la serata si svolgerà nella Sala delle Cerimonie del Palazzo comunale, luogo simbolico della rappresentanza istituzionale. Una scelta che intende valorizzare, proprio nel cuore civico della città, le molteplici espressioni del femminile castellanese.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, dell’assessore competente Davide Sportelli, della responsabile del Settore II Anita Paolillo e della presidente dell’aps ViviCastellanaGrotte Daniela Lovece, sedici donne, differenti per età, professione e formazione, daranno voce a scrittrici e poetesse meno note.

I temi affrontati spazieranno dalla vita alla giovinezza, dalla natura all’amore, dalla maternità alla violenza di genere, fino all’intolleranza, alla spiritualità e all’insopprimibile aspirazione alla libertà, richiamando l’archetipo femminile nelle sue molteplici declinazioni.

Le protagoniste

Le lettrici della dodicesima edizione sono: Viviana D’Ambruoso, Houriya Fathallah, Sofia Elefante, Arianna Bovio, Sofia Chkhikoodze, Mara Barbarossa, Madia Alfarano, Maria Paola Silvestri, Amanda Cristina Nochelli, Deanira Lippolis, Maria Muollo, Stefania Lavarra, Marica Pace, Marirosa Cisternino, Terry Molinari e Marisa Clori.

A introdurre i brani sarà Salvatore Fistetto, castellanese d’adozione, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati alla giovane cantante barese Anna Franco, in arte Nina.

Un messaggio che va oltre la celebrazione

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui, nonostante i progressi compiuti, persistono disparità e criticità: dal cosiddetto “soffitto di cristallo” che limita le carriere, alla disparità salariale, fino al fenomeno della violenza di genere. Proprio su questi temi ViviCastellanaGrotte promuove, dal 2013, momenti di riflessione rivolti anche alla popolazione scolastica.

Una serata non può modificare da sola lo stato delle cose, ma rappresenta un gesto simbolico e concreto di riconoscimento verso le donne che vivono e operano nella comunità locale.

Per informazioni: info@vivicastellanagrotte.it.