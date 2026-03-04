Cavallino, presentazione 'Spazio Mamme' al Check-Up Centre mercoledì 5 marzo



CAVALLINO (LE) - Mercoledì 5 marzo alle ore 11.00, presso la Sala Ippocrate del Check-Up Centre a Cavallino, sarà presentato "Spazio Mamme", primo percorso del progetto "Essere Donna", dedicato alla salute femminile nelle sue trasformazioni.





L’iniziativa è patrocinata da: Prefettura di Lecce; Provincia di Lecce; Comune di Cavallino.





"Spazio Mamme" è un percorso di accompagnamento alla nascita – prima e dopo il parto – che integra competenze mediche, lavoro corporeo, sostegno psicologico e dimensione relazionale, con un approccio multidisciplinare e continuativo.





Durante l’incontro saranno illustrati: la visione del progetto "Essere Donna"; la struttura del percorso; le professionalità coinvolte; gli elementi che rendono il programma unico nel territorio.





L’evento rappresenta un momento di confronto dedicato alla salute della donna, intesa come dimensione clinica, relazionale ed esperienziale, e alla costruzione di una rete di accompagnamento consapevole alla maternità.