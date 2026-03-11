CDS Marcia: La Puglia fa la voce grossa con Amatori Atletica Acquaviva e Fiamma Olimpia Palo

ph_Bizioli / Fidal Piemonte



Una conferma autorevole e di spessore. Il movimento della marcia pugliese è costantemente ai vertici delle graduatorie nazionali con i propri club. Ottimi i risultati ottenuti anche ad Alessandria in concomitanza con i Campionati individuali di mezza maratona su strada, validi come seconda prova dei Campionati di società per tutte le categorie, e quale prima prova del Trofeo nazionale Cadetti.



L’Amatori Atletica Acquaviva è al comando delle classifiche nelle categorie Juniores femminile (con 85 punti), Allievi (68) e Allieve (96). Una tripletta decisamente senza eguali. Fa festa anche la Fiamma Olimpia Palo, che con 167 punti all’attivo ha preso saldamente la guida del Trofeo nazionale Cadette, nel quale si registra anche il lusinghiero quinto posto dell’Aps Due Mondi (107). Risultati che si sommano alla splendida prova individuale di Gaia Cavallo dell’Atletica Grottaglie, vincitrice della gara Cadette in cui Ilenia Giusti della Fiamma Olimpia Palo si è piazzata terza. La Puglia ha festeggiato anche il titolo italiano Under 23 conquistato dal cassanese Giuseppe Disabato, ora in forza alle Fiamme Gialle, ma cresciuto nell’Amatori Atletica Acquaviva.



Il bilancio particolarmente soddisfacente della spedizione piemontese è senz’altro un riconoscimento al meticoloso lavoro quotidiano che atleti, tecnici e dirigenti del territorio compiono valorizzando il ruolo fondamentale delle società, che saranno le grandi protagoniste del Galà dell’atletica pugliese in programma alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie i prossimi 21 e 22 marzo.

