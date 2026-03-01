Cisternino, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate 156 persone e sanzionati locali irregolari

CISTERNINO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalnell’ambito delle iniziative concordate durante il, presieduto dal Prefetto e con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Nella giornata di ieri, le operazioni hanno interessato il centro abitato di Cisternino e il rafforzamento della vigilanza sulle strade del capoluogo, con l’impiego congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, supportati da Polizia Stradale, Unità Cinofile della Polizia di Frontiera e della Guardia di Finanza, Polizia Locale, ASL e Monopoli di Stato.

I controlli hanno permesso di identificare e verificare 156 persone, 43 veicoli e 7 esercizi pubblici. Tra le irregolarità riscontrate: in un locale era in corso una serata musicale non autorizzata, mentre in una sala scommesse è stata elevata una sanzione di 1.000 euro per violazioni amministrative. In un bar sono state contestate due sanzioni amministrative e sequestrati alimenti privi di tracciabilità. Sono in corso ulteriori approfondimenti sugli altri esercizi pubblici controllati.

Il Questore di Brindisi ha confermato che i servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, estendendosi ad altri comuni della provincia, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, prevenzione dei reati e rispetto della normativa amministrativa.