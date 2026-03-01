Puglia, il Sottosegretario Savino partecipa all’Incontro di Educazione Finanziaria a Manfredonia

ROMA – Il, prenderà parte all’, promosso dalla, con l’obiettivo di diffondere la cultura economica e la consapevolezza finanziaria tra i giovani.

L’evento si terrà lunedì 2 marzo 2026, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna dell’IISS “G. Toniolo” di Manfredonia.

L’iniziativa si rivolge principalmente agli studenti e rappresenta un’occasione per avvicinare i giovani ai concetti fondamentali dell’economia, della gestione responsabile delle risorse e della pianificazione finanziaria personale. La partecipazione del Sottosegretario Savino sottolinea l’impegno del Governo nel promuovere l’educazione economica come strumento di crescita consapevole e cittadinanza attiva.

Durante l’incontro saranno affrontati temi legati alla gestione del denaro, alla pianificazione del risparmio e alla comprensione dei principali strumenti finanziari, con un approccio interattivo pensato per stimolare interesse e partecipazione degli studenti.