Claudio Lauretta al teatro Abeliano con lo spettacolo “Imitamorfosi”

BARI - Venerdì 20 marzo, al teatro Abeliano di Bari, sarà proposto lo spettacolo “Imitamorfosi” di e con Claudio Lauretta, ultimo appuntamento della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e Canzoni”, organizzata dall’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso con la direzione artistica di Fabiano Marti.Conosciuto anche con lo pseudonimo di Mister Voice per la capacità di modulare e modificare la sua voce e noto al grande pubblico per la presenza in programmi televisivi come “Striscia la Notizia”, “Colorado” e “Tale e Quale Show”, Claudio Lauretta è capace di imitare una moltitudine di personaggi non solo replicandone la voce e la fisionomia, ma anche calandosi nel loro modo di pensare ed esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.Il suo show è un viaggio attraverso le voci e le personalità più iconiche, con esibizioni dal vivo in cui la somiglianza vocale e la gestualità si fondono in una performance unica. Accompagnato dal maestro Sandro Picollo alla chitarra, Lauretta porta sul palco imitazioni sorprendenti e momenti esilaranti, per un’esperienza di puro intrattenimento. In “Imitamorfosi” Lauretta fonde l’imitazione con la metamorfosi: il cantante, l’attore o il politico di turno viene quindi riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali.Con ritmi serrati, Lauretta ripercorre e racconta i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e la recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni. Canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici ma ben congeniali quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli, uno dei più noti trasformisti italiani di inizio Novecento.La rassegna di prosa, cabaret e musica “Sorrisi e Canzoni”, diretta artisticamente da Fabiano Marti, è stata pensata come un caleidoscopio di emozioni e suggestioni, un’esperienza che mescola il racconto profondo della vita, l’ironia tagliente del cabaret e la magia universale delle note musicali. Si tratta di un percorso artistico che accarezza la mente e il cuore, capace di far ridere, riflettere e sognare attraverso performance uniche che parlano direttamente all’anima di chi ascolta. Lo spettacolo è a pagamento con biglietti disponibili sul circuito Vivaticket.Teatro Abeliano – Via padre Kolbe, 3– BariInfotel: 3392438891Inizio Spettacolo: ore 21:00 (ingresso a pagamento)