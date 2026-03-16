Festival del Teatro Popolare del Gargano, vincono Bari, Teramo e Pordenone

VICO DEL GARGANO – Si è chiusa con grande successo la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano. L’auditorium Lanzetta ha fatto registrare il tutto esaurito anche per l’ultima serata di sabato 14 marzo, con la cerimonia di premiazione seguita dallo spettacolo fuori concorso La figlia di Zì Cicco.

La vittoria assoluta è andata alla “Compagnia della lira” di Casamassima (Bari) con la commedia-musical Che pasticcio Mrs Peach, che ha conquistato anche il Premio del Pubblico. Sul secondo gradino del podio si è classificata la compagnia teramana “La Quinta Parete”, premiata anche dalla FITA (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) per la commedia L’ultima luna. Terza classificata la compagnia friulana “Proscenium” di Azzano Decimo (Pordenone) con lo spettacolo Super di Roberto Ciufoli, che si è aggiudicata anche il premio per la miglior regia.

La giuria ha inoltre assegnato il premio come Migliore Attrice a Laura Testi della compagnia “L’Antica Fraschetta” di Bùcine (Arezzo) per la sua interpretazione di Gemma in Abbasso i mariti, mentre il premio Migliore Attore è andato a Gaetano Nittolo della compagnia avellinese “Artemanus” per il ruolo di Vincenzo in Non mi dire te l’ho detto.

“Questa quarta edizione ha offerto il cartellone di eventi più qualitativo di sempre ed è stata premiata con 4500 spettatori e 15 sold out”, ha dichiarato il direttore artistico Giuseppe Aguiari. Di particolare rilievo le serate con il teatro-verità Pietro Orlandi, fratello, dedicate al caso di Emanuela Orlandi, con l’intervento dell’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalle autorità locali, tra cui il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, l’assessore comunale alla cultura Rita Selvaggio e altri rappresentanti dei comuni garganici. Il Festival, sostenuto dal Comune di Vico del Gargano con il patrocinio della Provincia di Foggia e del Parco del Gargano, è organizzato dall’associazione di promozione sociale ‘Ncvò Cappà 'Nsciaun, che quest’anno celebra 32 anni di attività, in collaborazione con la Pro Loco di Vico del Gargano e la FITA.

La rassegna ha confermato ancora una volta il ruolo del Gargano come polo culturale di rilevanza nazionale, unendo teatro, formazione e momenti di riflessione sociale.