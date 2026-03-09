Ceglie Messapica, Referendum Giustizia: Tommaso Gioia promuove un incontro di approfondimento sulle ragioni del NO

BARI / CEGLIE MESSAPICA – «La democrazia non vive di slogan, ma di consapevolezza». Con questo spirito Tommaso Gioia, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Regione Puglia, annuncia l'organizzazione di un importante momento di analisi e confronto tecnico in vista del prossimo appuntamento referendario sulla Giustizia.





L'iniziativa, nata dalla volontà di offrire alla comunità uno spazio di riflessione seria e svincolata dalle logiche di parte, si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 17:30, presso la Sala MAAC di Ceglie Messapica (Via Enrico de Nicola, 1, nei pressi del Comune).





L'incontro si pone l'obiettivo di esaminare nel dettaglio le criticità dei quesiti referendari, ponendo l'accento sulla tutela dei principi costituzionali e sulla salvaguardia dell'equilibrio tra i poteri dello Stato.





Il Programma e gli Interventi





Per garantire un contributo di alto profilo tecnico e professionale, prenderanno parte al dibattito figure che operano quotidianamente all'interno del sistema giudiziario italiano:

- Giuseppe De Nozza: Magistrato, che offrirà una prospettiva interna sulle implicazioni giuridiche e organizzative della riforma proposta.

- Beatrice Epifani: Funzionaria dell'Ufficio per il Processo, per un’analisi sull'impatto delle modifiche legislative sull'efficienza e sulla struttura della macchina giudiziaria.





La dichiarazione di Tommaso Gioia





"Come cittadino e come rappresentante delle istituzioni regionali, ho avvertito il dovere di promuovere questo incontro. Non si tratta di una scelta politica precostituita, ma di una difesa consapevole del nostro impianto democratico. Informarsi è il primo passo fondamentale per decidere il futuro del nostro Paese e della nostra Giustizia. Invito tutta la cittadinanza a partecipare per un confronto aperto, tecnico e necessario".





DETTAGLI DELL'EVENTO:

DATA: Mercoledì 11 Marzo 2026

ORA: 17:30

LUOGO: Sala MAAC – Ceglie Messapica

INDIRIZZO: Via Enrico de Nicola, 1 (nei pressi della sede comunale)