Collegamento Aeroporto del Salento-Stazione Brindisi, Pagliaro: “Catena di fallimenti e lavori fermi, fondi PNRR forse salvi ma opera ancora lontana”

– Una vicenda che si trascina da anni rischia di diventare l’ennesima odissea infrastrutturale del Sud: il collegamento ferroviario tra l’Aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi resta fermo, tra fallimenti a catena e cantieri mai decollati. Lo ha denunciato oggi in Commissione Trasporti il consigliere Pagliaro, a seguito dell’audizione dei vertici di RFI.

Secondo quanto emerso, i lavori, consegnati a ottobre 2024, non sono mai partiti se non per le bonifiche preliminari da ordigni bellici. Tre le imprese coinvolte e finite in crisi: prima la ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture, con contratto rescisso a dicembre 2024, poi la Manelli di Monopoli (in raggruppamento con Progin e Ambiente Risorse Territorio), anch’essa in difficoltà, e infine la CMC subentrata in parte, seguita dall’Alpha Costruzioni, impresa al suo primo appalto ferroviario.

“Un vero calvario – ha commentato Pagliaro – che, anche se i 60 milioni di euro di fondi PNRR stanziati potrebbero essere salvati, non offre alcuna certezza sulla realizzazione dell’opera. L’aeroporto di Bari è collegato alla stazione già da tredici anni, mentre noi continuiamo a rincorrere un traguardo inseguito da vent’anni”.

RFI ha spiegato che i fondi potrebbero essere preservati perché i 10,2 chilometri del collegamento rientrano nella misura 1.10 del PNRR: basterà avviare i lavori entro fine giugno 2026, compensando eventuali ritardi con i chilometri completati in altri cantieri della stessa misura. Tuttavia, resta ignoto il termine effettivo dei lavori.

“Non resta che incrociare le dita e sperare che l’ultima impresa aggiudicataria non fallisca – ha aggiunto Pagliaro – continueremo a incalzare RFI e seguire questa vicenda paradossale, segnalando le criticità di un sistema di bandi pubblici che non garantisce la solidità finanziaria delle imprese affidatarie”.

L’auspicio è che, dopo vent’anni di attesa, il Salento possa finalmente vedere il suo aeroporto collegato in modo stabile alla rete ferroviaria.