Maurizio Gasparri lascia l’incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato

ROMA - “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

Così il senatore Maurizio Gasparri annuncia la sua decisione di dimettersi dalla guida del gruppo parlamentare di Forza Italia, sottolineando l’importanza di esperienza, responsabilità e coerenza nella gestione dei ruoli istituzionali, soprattutto in periodi delicati per la politica.