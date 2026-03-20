Conversano ospita il workshop del progetto europeo EDEN su biodiversità urbana e agricoltura sociale



CONVERSANO (BA) - Si terrà martedì 24 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Sala Giunta del Comune di Conversano, all’interno del Palazzo Comunale in Piazza XX Settembre 25, il workshop internazionale dal titolo "Biodiversità urbana, suolo e integrazione ecologica", organizzato nell’ambito del progetto EDEN - Ecological Development through farming for enhancing the urban ENvironment. - Si terrà martedì 24 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la Sala Giunta del Comune di Conversano, all’interno del Palazzo Comunale in Piazza XX Settembre 25, il workshop internazionale dal titolo "Biodiversità urbana, suolo e integrazione ecologica", organizzato nell’ambito del progetto EDEN - Ecological Development through farming for enhancing the urban ENvironment.





L’iniziativa rientra nelle attività del programma europeo Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, che promuove la cooperazione tra i territori dell’area adriatica per lo sviluppo di modelli innovativi di sostenibilità urbana, agricoltura urbana e tutela della biodiversità.





Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Viceprefetto dott. Angelo Caccavone, Commissario Straordinario del Comune di Conversano.





Il workshop proseguirà con gli interventi di esperti e operatori impegnati nella promozione di pratiche agricole sostenibili in contesti urbani e periurbani.





Interverranno in particolare:

- Dott.ssa Annalisa Somma, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.), con un intervento dal titolo "Agrobiodiversità, orticultura ed innovazione". L’intervento approfondirà il ruolo strategico dell’agrobiodiversità e dell’orticoltura nei processi di innovazione del settore agricolo, con particolare riferimento all’integrazione tra sostenibilità ambientale, sviluppo tecnologico e valorizzazione delle pratiche tradizionali. Saranno inoltre analizzate le prospettive evolutive dei sistemi produttivi in chiave resiliente, evidenziando come l’innovazione possa configurarsi non solo come avanzamento tecnologico, ma anche come equilibrio tra conservazione della biodiversità, tutela delle risorse naturali e sviluppo futuro del comparto agricolo.

- Angelo Santoro, presidente della cooperativa agricola sociale Semi di Vita, realtà impegnata da anni in progetti di agricoltura biologica, inclusione sociale e rigenerazione urbana. La cooperativa, attraverso il progetto della "Fattoria sociale dei Primi", opera su terreni confiscati alla criminalità organizzata e promuove percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità e giovani provenienti da contesti di fragilità sociale.





Il programma completo della mattinata prevede la registrazione dei partecipanti, l’apertura istituzionale, la presentazione dei relatori e le relazioni tematiche da parte di questi ultimi, intervallate da un coffee break, e, in conclusione, l’intervento dei singoli partner del progetto, ognuno dei quali presenterà la propria Urban Space Analysis.





Il progetto EDEN promuove lo sviluppo di modelli di agricoltura urbana e periurbana sostenibile, con l’obiettivo di rigenerare spazi urbani, migliorare la qualità ambientale delle città e rafforzare la cooperazione tra i territori dell’area adriatica.





Finanziamento europeo





Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027.