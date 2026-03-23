Cultura e Pace Universale, l’Ambasciatore Dott. Antonio Cirillo ha chiesto ufficialmente un incontro al Presidente della Repubblica



BARLETTA – L’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, Dott. Antonio Cirillo, ha formalizzato in data odierna una richiesta ufficiale di incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica Italiana. – L’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale,, ha formalizzato in data odierna una richiesta ufficiale di incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica Italiana.





La comunicazione, trasmessa attraverso i canali ufficiali della Presidenza della Repubblica, segna un passo significativo nell’impegno internazionale del Dott. Antonio Cirillo. L’obiettivo dell’istanza è sottoporre all’attenzione del Capo dello Stato una visione strategica che pone la cultura e il dialogo tra i popoli come pilastri fondamentali per la stabilità e la convivenza pacifica globale.





Nel quadro della sua missione, l’Ambasciatore intende illustrare al Quirinale l’urgenza di promuovere percorsi di solidarietà e diplomazia civile, individuando nel patrimonio valoriale italiano un modello di riferimento per la costruzione di una società più equa e armoniosa.





"Ho chiesto questo incontro con profondo senso di responsabilità verso le Istituzioni" ha dichiarato il Dott. Antonio Cirillo "In un’epoca di grandi trasformazioni, è doveroso rimettere al centro la dignità umana e la tutela della vita attraverso strumenti culturali che sappiano superare ogni barriera e conflitto".





L’Ambasciatore, da anni in prima linea nella sensibilizzazione sui diritti umani e la fratellanza universale, conclude ogni suo intervento con il monito che guida la sua missione: "No alla Violenza - Sì alla Vita".



