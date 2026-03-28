Dal 30 marzo 2026 al Parco Palmieri di Martignano ritorna l'Open Doors del progetto europeo Revive



Al via i nuovi appuntamenti in Grecìa Salentina del progetto europeo REVIVE





MARTIGNANO (LE) - Prende vita a Martignano un ciclo di iniziative dedicate alla valorizzazione e alla trasmissione del patrimonio linguistico e culturale della comunità grika, promosse nell’ambito del progetto europeo REVIVE – Revitalising Languages and Cultural Heritage through Digital Innovation.





Il progetto, coordinato da Anglia Ruskin University di Cambridge attraverso lo StoryLab Research Institute, coinvolge un partenariato internazionale composto da enti di ricerca, università e imprese creative europee (il CNR di Roma con l’Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale, NowHere Media dalla Germania, Zentrix Lab dalla Serbia, la West University of Timișoara dalla Romania, Loba dal Portogallo), con l’obiettivo di preservare e innovare le lingue e le tradizioni a rischio, come il griko in Italia e il cornish in Cornovaglia. Partner locali del progetto sono, per la minoranza linguistica grika, la Cooperativa sociale Open di Parco Palmieri e per la comunità cornish la Kowethas an Yeth - Cornish Language Fellowship.





Tre appuntamenti aperti al pubblico offriranno occasioni di scoperta, partecipazione e sperimentazione tra memoria e innovazione.





Il primo appuntamento è previsto per lunedì 30 marzo 2026, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso il Parco Palmieri a Martignano, con l’evento "REVIVE Open Doors". Un incontro per conoscere da vicino i primi risultati del progetto, sperimentare esperienze immersive – tra cinema, audio e tecnologie XR – e comprendere come le nuove tecnologie possano contribuire a colmare il divario tra tradizione e futuro. Un percorso che ha visto in questi mesi coinvolti, attraverso il coordinamento della Cooperativa sociale Open, gruppi di co-creators e citizen-scientist del territorio griko, impegnati ad orientare i processi di creazione dei contenuti con i bisogni e le aspettative delle comunità. L’ingresso è libero, senza necessità di registrazione.





Martedì 31 marzo 2026, alle ore 16:00, si terrà "A passo di Griko – Passeggiata sonora nel Bosco di Calimera", con partenza dal parcheggio del Bosco La Mandra. Un’esperienza immersiva che guiderà i partecipanti lungo un percorso tra natura e memoria, accompagnati da cuffie wireless attraverso racconti, suoni e testimonianze legate alla vita rurale, alle tradizioni e all’uso quotidiano della lingua grika (prenotazione al tel.3895544424).





Il ciclo si conclude giovedì 2 aprile 2026, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso la Biblioteca della Felicità di Parco Palmieri, con il "Workshop di introduzione al podcasting", a cura dello StoryLab di Anglia Ruskin University. Il laboratorio offrirà strumenti pratici e teorici per la creazione di contenuti audio, evidenziando il ruolo del podcast come mezzo efficace per la trasmissione del patrimonio culturale e linguistico. L’attività è aperta a tutti, senza necessità di esperienza, e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione (prenotazione al tel.3895544424).





La presenza nel territorio griko dei partenrs di progetto non riguarderà solo le attività aperte al pubblico ma anche quelle di ricerca, studio e scoperta del patrimonio materiale e immateriale della Grecìa Salentina. Interviste ai protagonisti e custodi della memoria, analisi attraverso tecnologie immersive di monumenti e luoghi selezionati, riprese cinematografiche per la costruzione di uno storytelling partecipato e rappresentativo delle comunità, incontri con operatori e protagonisti della salvaguardia delle lingua grika. Infine un’occasione per vivere le atmosfere delle quaresima e delle tradizione legate ai canti tradizionali a tema sacro della Grecìa Salentina.





Attraverso queste iniziative, REVIVE si propone di coinvolgere attivamente le comunità locali in un processo partecipativo di riscoperta e innovazione, utilizzando linguaggi contemporanei e tecnologie immersive per garantire nuova vitalità alle lingue minoritarie europee.





Per informazioni:

Parco Palmieri – Tel. 3895544424