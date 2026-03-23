Due salentini conquistano il Premio Assoluto all’Italian Dance Award

In foto: coreografo Mattia Politi e i ballerini Matteo Giaffreda e Davide Tommasi.

Finale Italian Dance Award: Matteo Giaffreda e Davide Tommasi, di Lizzanello, conquistano giuria e pubblico





Due giovani salentini hanno conquistato il premio assoluto all’Italian Dance Award, uno dei concorsi più prestigiosi del panorama coreutico nazionale, presieduto dall’étoile Eleonora Abbagnato. Talento e determinazione hanno portato il nome del Salento ai vertici della danza italiana.





A distinguersi in un contesto di altissimo livello tecnico sono stati Matteo Giaffreda e Davide Tommasi, guidati dal coreografo Mattia Politi e allievi della scuola Energy Dance di Castrì di Lecce, diretta da Serena Calogiuri e Cristian Giaffreda.





Con il passo a due dal titolo Ma tanta speranza, in una performance intensa e tecnicamente impeccabile, Matteo Giaffreda e Davide Tommasi, sedicenni di Lizzanello, hanno conquistato il primo posto e Premio Assoluto, massimo riconoscimento del concorso.





Giaffreda ha strappato anche il secondo posto nell’assolo categoria modern/contemporaneo con la coreografia My Way, conquistando anche il Premio della Critica e il Premio Talento Emergente.





"Questo risultato nasca da un lavoro profondo sul movimento e sull’ascolto, spiega il coreografo leccese Mattia Politi. Con Matteo e Davide abbiamo cercato una danza che non fosse esecuzione, ma racconto: ogni gesto doveva avere un respiro, ogni dinamica una necessità. Nel passo a due abbiamo costruito un dialogo fisico, dove il contatto diventasse narrazione e la tecnica uno strumento al servizio dell’emozione. Nell’assolo invece la ricerca è stata più intima, quasi scavata, per far emergere una presenza scenica autentica e consapevole".





"Il livello tecnico del concorso era straordinario, commentano dalla direzione della scuola di Castrì, e proprio per questo i risultati ottenuti assumono un valore ancora più significativo".





Il concorso si è svolto nel Teatro Comunale di Todi. Componenti della giuria presieduta da Abbagnato, i grandi nomi della danza italiana e internazionale: Giuliano Peparini, Daria Klimentova, Clarissa Mucci, Pompea Santoro, Dario Elia, Philippe FKratz, Raul Valdez, Nanton Fantinel, Franck Laizet, Adriano Popolo Rubbio, e i critici Lula Abicca e Giuseppe Distefano.